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رياضة

فى الجنة يا ساحر الأجيال.. فرجاني ساسي ينعى حمادي العقربي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:33 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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محمد بدران
حرص فرجاني ساسي لاعب النادى الزمالك، على نعي حمادى العقربى نجم الصفاقسي أحد أبرز نجوم الكرة التونسية والملقب بساحر الأجيال، الذى وافته المنية الجمعة الماضية.

ونشر ساسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مرتديا قميص أبيض عليه صورة حمادي العقبي، وعلق عليها "في الجنة يا ساحر الاجيال حمادي العقربي 💔🙏"

يعد حمادي العقربي أحد أفضل لاعبي الوسط الذين انجبتهم تونس ويلقب بساحر الأجيال، وهو قائد فريق الصفاقسي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

اعتزل العقربي اللعب عام 1989 وشيدت له بلدية صفاقس تمثالا وسط المدينة كما حجب فريقه قميص رقم 8 الذي كان يرتديه نهائيا.

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