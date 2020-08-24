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أخبار البلد

استئناف المباحثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة اليوم

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:48 ص
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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محمد وديع
تستأنف المباحثات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة اليوم الاثنين،إذ تعكف الدول الثلاث على إعداد تقرير يتضمن المقترحات والنقاط الخلافية لرفعه إلى جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم الجمعة المقبل، وفقا لما صرح به محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري.

وعقد وزراء الموارد المائية والري بمصر وإثيوبيا والسودان اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي، في إطار المفاوضات الخاصة بالسد برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي استؤنفت بعد توقف استمر 7 أيام. وشهد الاجتماع وضع مسودة أولية تتضمن نقاط الخلاف والتوافق بين الدول الثلاث، وفق بيان لوزارة الموارد المائية والري. 

وتعمل اللجان الفنية المكونة من أعضاء من مصر والسودان وإثيوبيا على إعداد مقترحات لملء وتشغيل سد النهضة منذ 16 أغسطس، وستواصل عقد المناقشات الفنية حتى 28 أغسطس، وستقدم اللجنة بحلول ذلك الموعد تقريرا إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بشأن النقاط الخلافية وكيفية المضي قدما في المفاوضات.
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