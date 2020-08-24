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فن

شاهد.. نورهان منصور توجه رسالة لضيوفها بعد حفل زفافها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:31 ص
نورهان منصور من حفل
نورهان منصور من حفل زفافها
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ندى فكري
نشرت الفنانة نورهان منصور صورا جديدة لها من حفل زفافها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نورهان منصور في الصور مع عدد كبير من نجوم الفن وعلقت قائلة: "نورتونا".

وتزوجت نورهان منصور، عمرو كمال مدير عام البرامج بشركة سينرجى. 

وشهد الحفل أجواء عائلية اتسمت بالبساطة التزامًا بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.
 
ولفت فستان العروس انتباه جميع الحضور نظرًا لأناقته، بتوقيع مصممة الأزياء الشهيرة داليا حمدى.

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ويذكر أن نورهان هى شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية منها "7 ارواح".

يذكر أن أحدث أعمال نورهان منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع النجم شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، ومن بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.
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