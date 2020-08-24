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اقتصاد

بمساحة 6.2 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للأبراج السكنية بـ مثلث ماسبيرو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 10:54 ص
وزير الإسكان يتابع
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للأبراج السكنية
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وبخاصة موقف تنفيذ مشروع الأبراج السكنية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال وزير الإسكان، إن المساحة المخصصة لمشروع الأبراج تبلغ  6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

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وأضاف الوزير، أنه جارٍ صب أعمدة الدور الرابع بأحد الأبراج، وبلغت نسبة الإنجاز 51 %، موضحًا أن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، يُعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.


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