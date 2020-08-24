مطار القاهرة يستقبل 64 رحلة طيران اليوم قادمة من دول عربية وأجنبية

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 64 رحلة ركاب دولية على متنها أكثر من 6 آلاف راكب قادمة من عدة دول عربية وأجنبية، وسط كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة، خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.