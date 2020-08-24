الصناعة والتجارة تبحث مع رؤساء المجالس التصديرية سبل الارتقاء بالصادرات المصرية..وتؤكد ندرس كل المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير..وأبو المكارم: 1.2 مليار دولار صادرات الكيماوي

خلال اجتماع وزيرة التجارة والصناعة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية





نيفين جامع:

الوزارة تدرس حاليًا كافة المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات التصدير





خالد أبو المكارم :

1.2 مليار دولار صادرات الكيماويات المصرية لأفريقيا





ماجد جورج :

يجب تفعيل الاعتراف المتبادل بين مصر والسودان في الدواء

















جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بشأن الارتقاء بالصادرات المصرية الى

مختلف الاسواق العالمية مع التركيز على السوق الافريقي.











