بعد حريق مرسيدس| شاهد نصائح مهمة لمواجهة أي اشتعال مفاجئ في سيارتك

شاهدنا مؤخرا لقطات توضح احتراق سيارة مرسيدس c 180 بعق خروجها من الصيانة، وهذه لم تكن الواقعة الاولي من نوعها بل سبقتنها سيارة اخري ايضا لنفس العلامة مما اثار حالة ذعر بين السائقين.





يتخوف السائقون دوما من حدوث مثل تلك المصائب في سياراتهم لذلك نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث في سياراتكم لا قدر الله.









نصائح مهمة لمواجهة أي حريق مفاجئ في سيارتك:





-يجب ان تحافظ علي هدوئك وعدم التعرض للفزع أثناء القيادة حتي لا تتسبب في وقوع كارثة آخري.





-يجب عليك ان تقوم بتخفيض السرعة على الفور.





-اخرج من الطريق الرئيسي وتوجه إلى أحد الجانبين لتجنب الحوادث المرورية.





-إيقاف السيارة وإطفاء المحرك علي الفور.





-الخروج من السيارة مع جميع الركاب عبر الباب الخلفي.





-استخدام طفاية الحريق الموجودة في السيارة.





-محاولة استخدام الرمال والتراب بغزارة على مصدر الحريق في حال توقفك بمنطقة ترابية.



