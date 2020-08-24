AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بعد حريق مرسيدس| شاهد نصائح مهمة لمواجهة أي اشتعال مفاجئ في سيارتك

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:39 م
مرسيدس c180
مرسيدس c180
Advertisements
اشرف عطية
شاهدنا مؤخرا لقطات توضح احتراق سيارة مرسيدس c 180 بعق خروجها من الصيانة، وهذه لم تكن الواقعة الاولي من نوعها بل سبقتنها سيارة اخري ايضا لنفس العلامة مما اثار حالة ذعر بين السائقين. 

يتخوف السائقون دوما من حدوث مثل تلك المصائب في سياراتهم لذلك نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب اتباعها عند وقوع مثل هذه الحوادث في سياراتكم لا قدر الله. 


نصائح مهمة لمواجهة أي حريق مفاجئ في سيارتك:

-يجب ان تحافظ علي هدوئك وعدم التعرض للفزع أثناء القيادة حتي لا تتسبب في وقوع كارثة آخري.

-يجب عليك ان تقوم بتخفيض السرعة على الفور.

-اخرج من الطريق الرئيسي وتوجه إلى أحد الجانبين لتجنب الحوادث المرورية.

-إيقاف السيارة وإطفاء المحرك علي الفور.

-الخروج من السيارة مع جميع الركاب عبر الباب الخلفي.

-استخدام طفاية الحريق الموجودة في السيارة.

-محاولة استخدام الرمال والتراب بغزارة على مصدر الحريق في حال توقفك بمنطقة ترابية.

-الابتعاد عن السيارة بعد ذلك والاتصال بالجهات المختصة لطلب المساعدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. 4 عادات يومية تفعلها داخل سيارتك

تجنب هذه الأخطاء أثناء القيادة كي لا تتسبب في حادث تصادم

مفاجأة صادمة .. لون سيارتك يهدد حياتك !

أصحاب السيارات الفارهة يتسمون بالعدوانية

خطوات مهمة لتفادي أشد أنواع المطبات

لإنقاذ حياتك.. 4 أشياء مهمة احملها في سيارتك

ترشيحاتنا

لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت

عن مصير ميسي.. لويس فيجو: قصتي تتكرر مع النجم الأرجنتيني لكن الظروف مختلفة

بفستان على الموضة.. زوجة مصطفى فهمي تخطف الأنظار فى الساحل

هل قطرات الدم بعد الحقنة تبطل الوضوء .. أمين الفتوى يجيب

بعد حريق مرسيدس| شاهد نصائح مهمة لمواجهة أي اشتعال مفاجئ في سيارتك

وليد سليمان يتحدث عن السحر والرجولة: لم أعتذر لـ عبدالشافي ولم أتعمد إصابته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. سالي عبدالسلام تستعرض جمالها

يعود تاريخه لـ1875.. عرض منزل ملحق به سجن غامض للبيع بسعر خيالي

رولز رويس تطرح 50 سيارة من rolls royce dawn كوبيه كابورليه.. صور