بومبيو: سندعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات للدفاع عن نفسها

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعم دولة الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع مع نفسها.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، ونعمل على أن يصبح الشرق الأوسط أكثر استقرارًا".









وتابع: " نأمل أن تنضم دول عربية أخرى للاتفاق مع إسرائيل، وعلى دول العالم أن تؤيدنا في محاولاتنا لمواصلة تطبيق حظر الأسلحة على إيران".









ويزور بومبيو إسرائيل لمدة 24 ساعة ثم سيتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، لبحث اتفاق التطبيع بين البلدين.













وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بومبيو يزور السودان الأسبوع المقبل ضمن جولة إقليمية.









يذكر أن الإمارات أعلنت، في 13 أغسطس الجاري، عن اتفاق سلام بينها وبين إسرائيل، وقالت إنه تم الاتفاق بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل والذي يوقف ضم أراضٍ فلسطينية سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.



