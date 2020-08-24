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تعليم

محافظ بني سويف يطمئن على سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019 /2020، والتي انطلقت السبت الماضي وتختتم يوم الأربعاء 3 سبتمبر المقبل، حيث يؤدي "اليوم" طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة علمى رياضة. 

واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع اسهام يوسف وكيلة الوزارة، والتي تفقدت "صباح اليوم" عددًا من اللجان باهناسيا وسمسطا، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول، وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل السليم، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة. 

وأشارت وكيلة الوزارة إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى إدارات التعليم، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع الاهتمام النظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية،ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة  أنه تم الاستعداد لإجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة. 

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 3130 طالبا وطالبة موزعين على 7 لجان بمدن المحافظة (مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، والواسطى الثانوية التجارية، والشهيد عصام سالم الثانوية بالفشن، وببا الثانوية المشتركة، جابر جاد الثانوية بناصر، واهناسيا الإعدادية، والشهيد عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بسمسطا). 
محافظ بني سويف يطمئن على سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
محافظ بني سويف يطمئن على سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
محافظ بني سويف يطمئن على سير أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة
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