الإمارات تسجل 275 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يتجاوز الـ 67 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت الوزارة أنها أجرت 71282 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





ونتيجة الفحص، تم رصد 275 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت الوزارة أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 67,282 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد جراء فيروس كورونا، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 376 حالة.



