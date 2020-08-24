أحمد حسن لجماهير الأهلي: أتفهم حزنكم.. لكن هجومكم على مجلس النادي غير مقبول

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر، أن حزن جماهير الأهلي جاء بسبب الخسارة الأولي من الزمالك الغريم التقليدي، خاصة أنها تعتبر "بطولة من نوع خاص".
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" على الرغم من حسم الأهلي للقب الدوري بنسبة كبيرة، لكن الجماهير حزينة بسبب الخسارة في القمة".
وتابع:" ورغم التعادل قبلها أمام الانتاج الحربي لم يكن هناك هجوم ضد النادي الأهلي، لكن الخسارة من الزمالك بنتيجة 1-3، كانت وراء الغضب الجماهيري".
وأضاف الصقر: "الحزن الجماهيري مقبول، لكن غير المقبول تماما الهجوم الكبير على النادي الأهلي بهذا الشكل عقب المباراة.. الهجوم ضد الأهلي ليس له داعٍي مطلقا، من عام 2000-2004 لم يحقق الأهلي لقب الدوري، ولكن هذا الموسم حقق الفريق البطولة ومستمر في المنافسة على البطولات الأخرى".