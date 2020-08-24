أحمد حسن لجماهير الأهلي: أتفهم حزنكم.. لكن هجومكم على مجلس النادي غير مقبول





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" على الرغم من حسم الأهلي للقب الدوري بنسبة كبيرة، لكن الجماهير حزينة بسبب الخسارة في القمة".









وتابع:" ورغم التعادل قبلها أمام الانتاج الحربي لم يكن هناك هجوم ضد النادي الأهلي، لكن الخسارة من الزمالك بنتيجة 1-3، كانت وراء الغضب الجماهيري".







