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اقتصاد

غدا.. غرفة الإسكندرية توقع بروتوكولا لتوفير خدمات مصرفية لأعضائها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 02:34 م
غرفة الاسكندرية
غرفة الاسكندرية
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ولاء عبد الكريم
يوقع غدا "الثلاثاء" احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية ومحمد الديب رئيس بنك QNB الاهلي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة.

يأتي ذلك تمشيا مع توجهات الدولة  بالتحول الرقمي وتطبيق قواعد الشمول المالي في كافة التعاملات الاقتصادية والتجارية ودعما وتيسيرا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

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 وذلك وفقًا لقواعد و سياسات البنك الائتمانية وفى ضوء تعليمات البنك المركزي المصرى.

وكذا توفير ماكينات نقاط البيع بالمجان حيث يتضمن البروتوكول اتاحة أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا ماكينات البيع الالكترونية  لأعضاء الغرفة.

وهي وسيلة سهلة وآمنة لقبول المدفوعات الكترونيا من العملاء، الأمر الذي يتيح لهم فرصة أكبر لزيادة حجم مبيعاتهم مع تجنب مخاطر المعاملات النقدية ، بالاضافة الي التقنيات الحديثة التي تتيح  للتجار قبول المدفوعات التجارية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول مع توفير الجهد والوقت. ويتيح البروتوكول اتاحة بباقة ائتمانية في حدود 250 الف جنيه بغرض تحسين رأس المال العامل وتدعيم السيولة النقدية.

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