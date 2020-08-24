غدا.. غرفة الإسكندرية توقع بروتوكولا لتوفير خدمات مصرفية لأعضائها

يوقع غدا "الثلاثاء"

رئيس ا

و

رئيس

بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يستهدف تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك وذلك من خلال توفير خدمات وباقات تنافسية متميرة خاصة بأعضاء الغرفة.