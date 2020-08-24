بنك القاهرة يطلق مبادرة لتنظيف شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي. تفاصيل

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ذكرت " فؤاد" أن وزارتها تقوم بوضع خارطة طريق واضحة تساعد مصر على اتخاذ خطوات عملية فى شأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام في مصر.





وفي نفس السياق أكد طارق فايد ، الرئيس التنفيذي للبنك، أن الإستدامة البيئية تأتى فى صدارة خطط البنك وإستراتيجيته التوسعية لعام 2020 بإعتبارها واحدة من أهم أعمدة التنمية، مشيرًا إلى أن إستراتيجية العمل المجتمعى بالبنك تقوم على إطلاق برامج مجتمعية عديدة فى مختلف المجالات لضمان تحقيق الإستدامة وخاصة "الإستدامة البيئية" لما تسهم به من أهمية بالغة فى دفع خطط التنمية.









وقال إن المبادرة تتضمن تنظيف الشواطئ من كافة ما يلوثها من أدوات بلاستيكية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل توعويةعن أخطار البلاستيك أحادى الإستخدام، ودعوة المتواجدين بالشواطىء للمشاركة فى عمليات التنظيف، وعقب إتمام عملية جمع النفايات وفصلها، يتم تعبئة هيكل حديدي سمكي الشكل بالنفايات البلاستيكية ووضعه على الشاطئ بصفة مستمرةحتى يتمكن المارة والنزلاء من الحفاظ على نظافة الشاطئ كما وجدوه وأفضل.