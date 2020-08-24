ببدلة غطس .. محمد عبد الرحمن يداعب جمهوره بصورة جديدة |شاهد

شارك الفنان محمد عبد الرحمن ، متابعيه صورة جديدة له من خلال حساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر محمد عبد الرحمن فى الصورة أثناء وجوده على ظهر مركب فى الماء مرتديًا بدلة الغطس.





وعلق محمد عبدالرحمن على الصورة قائلًا:" بالله عليكوا لو حد رايح المصيف ياخدني معاه انا لابس وجاهز".





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كان آخر أعمال محمد عبد الرحمن مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى والذى شارك فى بطولته إلى جانب احمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد محمود وسامى مغاورى وعدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.



