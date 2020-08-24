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فن

رامى صبرى يشارك جمهوره مقطع من أغنيته "حياتي مش تمام"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك النجم رامى صبرى كلمات أغنيته "حياتي مش تمام" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب رامى صبرى معلقًا على صورته: "بحاول في الحقيقة بمليون طريقة مسبش نفسي لوحدى لو حتى دقيقة ..ده انا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الألم".

حققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري. 

أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. 

وحققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك برودكشن 2020.
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