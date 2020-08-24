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أخبار العالم

الصحة العالمية: 172 دولة سجلت في برنامج تطوير لقاحات كورونا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن هناك 172 دولة مهتمة بالمشاركة في مبادرة عالمية لضمان الوصول العادل إلى لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا.

وبحسب "يورو نيوز"، سيكون الهدف من المبادرة هو التوصل للقاح من أجل السيطرة على جائحة كورونا، من خلال إيصاله إلى جميع البلدان المشاركة.

وأضافت أنه إذا اشتركت جميع البلدان التي أبدت اهتمامًا رسميًا في النظام، فسيتمكن أكثر من 70 في المائة من سكان العالم من الحصول على لقاح من خلال خطة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "في البداية، عندما يكون هناك إمداد محدود [من اللقاحات]، من المهم توفير اللقاح لأولئك الأكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء العالم، هذا لا يقتصر فقط على تجميع المخاطر، وهذا يعني أيضًا أن الأسعار ستظل منخفضة قدر الإمكان".

وأوضح أنه يوجد حاليًا تسعة لقاحات مرشحة تشكل جزءًا من المبادرة مع تسعة لقاحات أخرى قيد الدراسة، ويؤدي توسيع مجموعة اللقاحات إلى زيادة احتمالية النجاح حيث أن اللقاحات الفردية لديها تاريخيًا معدل فشل مرتفع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
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