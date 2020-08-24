ممكن نرفضه.. رئيس النواب مهددا وزير المالية بسبب قانون الإجراءات الضريبية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مجلس النواب علي عبد العال هدد وزير المالية بان المجلس له الحق في رفض مشروع قانون الإجراءات الضريبية بسبب الاختلاف على مادة عقوبة الحبس في التخلف عن الإقرار الضريبي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة" صدى البلد"، قائلا: "قانون موحد للإجراءات الضريبية يسهم في ضبط مسألة التهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب".





وتابع: "جلسة مجلس النواب الأن صاخبة بسبب قانون الإجراءات الضريبية الذي قدمته الحكومة ".





ومن جانبه أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرا الى أنه نقلة حضارية يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب وهو ما يؤدي لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.





وأشار أبو العينين في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون اليوم، الى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل إلكترونيا، والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة كافة الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بكافة الضرائب في قانون واحد.