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حوادث

حبس سائق توك توك اغتصب زوجة والده فى حلوان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:01 ص
حبس سائق توك توك
حبس سائق توك توك
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عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان، بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ اغتصاب زوجة والده داخل شقتها.

وكان ضباط مباحث القاهرة قد تمكنوا من القبض على المتهم، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان بلاغا من سيدة تتهم نجل زوجها بالتعدى عليها جنسيا.

وتبين أن المتهم سبق و حاول التعدى عليها عقب وفاة والده، إلا أنه تعدى عليها بالضرب ليلة ارتكابه الواقعة وعاشرها جنسيا بالإكراه، وتم عمل تقرير طبى بالإصابات نتيجة واقعة الاعتداء بالضرب.

وخلال أحد الأكمنة تم ضبط المتهم، تحرر محضر، وأقر المتهم بارتكابه الواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بقرارها المتقدم.
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