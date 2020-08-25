حبس سائق توك توك اغتصب زوجة والده فى حلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بـ اغتصاب زوجة والده داخل شقتها.





وكان ضباط مباحث القاهرة قد تمكنوا من القبض على المتهم، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.









تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم حلوان بلاغا من سيدة تتهم نجل زوجها بالتعدى عليها جنسيا.





وتبين أن المتهم سبق و حاول التعدى عليها عقب وفاة والده، إلا أنه تعدى عليها بالضرب ليلة ارتكابه الواقعة وعاشرها جنسيا بالإكراه، وتم عمل تقرير طبى بالإصابات نتيجة واقعة الاعتداء بالضرب.



