نجحوا في التسلل ليلا.. إخلاء شاطئ النخيل من المواطنين

أخلى مسئولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شاطئ النخيل من ، مساء اليوم الاثنين، بعد وجود تجمعات نجحت في التسلل إلى الشاطئ المغلق، بقرار من مجلس الوزراء منذ مارس الماضي. المواطنين





وقال اللواء جمال رشاد إن مراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف واصلوا جولاتهم المرورية ليلا على شاطئ النخيل وإخلائه من المواطنين، حيث تلاحظ وجود بعض المواطنين من المحافظات المجاورة وهم يسبحون في مياه الشاطئ ليلا معرضين حياتهم للخطر.





اقرأ أيضًا:





وأكد رشاد استمرار غلق الشواطئ العامة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وفى إطار الحملات المستمرة فى متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.



