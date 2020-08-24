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محافظات

نجحوا في التسلل ليلا.. إخلاء شاطئ النخيل من المواطنين

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:06 م
إخلاء شاطئ النخيل
إخلاء شاطئ النخيل من المواطنين
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أحمد بسيوني
أخلى مسئولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شاطئ النخيل من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، بعد وجود تجمعات نجحت في التسلل إلى الشاطئ المغلق، بقرار من مجلس الوزراء منذ مارس الماضي.

وقال اللواء جمال رشاد إن مراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف واصلوا جولاتهم المرورية ليلا على شاطئ النخيل  وإخلائه من المواطنين، حيث تلاحظ وجود بعض المواطنين من المحافظات المجاورة وهم يسبحون في مياه الشاطئ ليلا معرضين حياتهم للخطر.

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وأكد رشاد استمرار غلق الشواطئ العامة، وفقا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وفى إطار الحملات المستمرة فى متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الحكومة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وناشد رشاد المواطنين بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم تعريض حياتهم للخطر.
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