أنا أهلاوي.. سيف زاهر يعتذر لـ جماهير القلعة الحمراء على الهواء.. فيديو

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه تلقى رسالة من صديق مقرب من سيد عبد الحفيظ، نقلت له غضب مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحاته في حلقة أمس على قناة "أون تايم سبورتس".





وأضاف "زاهر"، «أنا أكثر شخص في مصر ساند سيد عبدالحفيظ، وقام بدعمه في عدة مواقف هو يعلمها جميعًا».





وأقسم "زاهر"، على الهواء، أنه لا يضع في عمله أي تصفية حسابات شخصية، كاشفا «تعرضت لهجوم شديد من جماهير الأهلي ولكنهم بالنسبة لي حالة خاصة، وأعتذر لهم على الهواء».





وأنهى زاهر تصريحاته، قائلًا «أنا أهلاوي، ومن عائلة تنتمي للنادي الأحمر، ولا أخجل من الكشف عن ميولي التي سبق وأن أعلنتها في عدة حلقات سابقة على مدار تاريخي الإعلامي».



