تظلمات الجبلاية تحدد موعد الحسم في أزمة أحمد الشناوي والزمالك.. فيديو

أكد عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تقدم بتظلم للاعتراض على قرار لجنة شؤون اللاعبين، في الشكوى المقدمة من جانب الزمالك.





وقال الشوربجي، في تصريح لبرنامج "ملعب أون تايم"، إن الزمالك طلب الحصول على مقدم التعاقد الذي حصل عليه أحمد الشناوي بالفوائد، بينما قال إنه حصل على 8 ملايين جنيه مقابل الموسم الأول له في العقد الجديد".





وأضاف: "اللجنة منحت الشناوي مهلة للرد على أحقية الزمالك بخصوص مقدم التعاقد، وستصدر قرارها النهائي في أزمة الحارس مع الزمالك يوم 17 سبتمبر المقبل".





واختتم: "قرارات التظلمات لا يجوز الاعتراض عليها من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، في أي واقعة، سواء الشناوي أو عقوبات شيكابالا وكهربا بعد مباراة السوبر المصري".