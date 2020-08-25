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ثقافة

ورش اكتشاف مواهب أطفال وإلقاء شعر وغناء بقصر ثقافة البحر الأحمر

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قدم قصر ثقافة حلايب محاضرة عن "حب الوطن واجب قومى" ألقاها عبدالسلام على سيد  مدير عام مركز الاعلام سابقا قائلا حب الوطن واجب قومى،  فالحب والانتماء يساعد الأمة فى بناء الوطن والتنمية وكان النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ولنا فيه أسوة حسنة عندما هاجر إلى المدينة المنورة وقف ونظر إلى مكة المكرمة موطنه وقال: "ما أطيبَك من بلدٍ! وما أحبَّك إليَّ! ولولا أن قومي أخرجوني منك، ما سكنتُ غيرَك" وهي كلمات قالها الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وهو يودع وطنه ويتمنى لو لم يخرج منه وتكشف عن حب كبير لوطنه الأول.

ونظم بيت ثقافة راس حدربة محاضرة بعنوان "البيئة البدوية عادات ومورثات" وتحدث فراج أحمد سنوسى مدير ادارة حلايب التعليمية الازهرية قائلا نحن نعيش فى مدن الجنوب وهنا العادات والتقاليد تختلف تماما عن الحضر وتسود تقاليد البدو وهى تتمثل فى الافراح، جلسات التصالح، لهم عقد عرفى يتخذ به كبير او صغير، كما نفذ بيت ثقافة أبرق محاضرة بعنوان "تعليم فن التمثيل المسرحى" تحدث عبدالله مبارك خلالها عن أساسيات فن التمثيل وهى وقراءة النص المسرحى بالكامل ثم الدور الذى يلعبه الممثل وفهم الشخصية واستدعاء شخصية مماثلة من الذاكرة ويتعلم كيف تمشى و تنفعل وتتكلم ودراسة أبعاد الشخصية النفسية والأجتماعية لكى يرى دوره بأتقان .

وبمكتبة الطفل والشباب بسفاجا أقيمت ورشة اكتشاف مواهب للأطفال إلقاء شعر وغناء وقام محمد على ابو الحجاج بالقاء قصيدة عن "الأم"، واحمد هانى عطالله بغناء اغنية (قمر سيدنا النبى)، كما قدم قصر ثقافة الشلاتين عرض فنى لفرقة الشلاتين للفنون التلقائية تضمن رقصات الهوسيب والسيف والدقة، بينما قام بيت ثقافة سفاجا بعرض مواهب (غناء) للطالب احمد الطيب "عيون القلب لنجاة"

 واحتفالا بالعام الهجري الجديد نظمت ثقافة الحمراوين احتفالية فنية قدم من خلالها المنشد محمود خلف الله انشاد ديني "اونلاين" انا ما مدحت محمدا  بقصيدتى لكن مدحت قصيدتى بمحمد".
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