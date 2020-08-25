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رياضة

أخبار الأهلي.. لفظ خارج من سيد عبد الحفيظ للرد على منتقدي الفريق.. شوبير يسخر من قرار مرتضى منصور بشأن وليد سليمان

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


استنكر المهندس عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة النادى الأهلى ما يفعله الإعلامي سيف زاهر من تغيير مواقف له قبل مباراة القمة 120 التي انتهت بفوز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يستغرب من الهجوم الحالي على النادي الأهلي من قبل الإعلام الرياضي في مصر عقب الهزيمة من الزمالك فى المباراة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.


سخر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق من قرار نادي الزمالك بـ تقديم شكوى رسمية لـ اتحاد الكرة ضد وليد سليمان نجم الأهلي عقب اصابة محمد عبدالشافي نجم الزمالك أثناء التحام معه في مباراة القمة.


شن الإعلامي أمير هشام، هجوما حادا على الإعلامي سيف زاهر وإبراهيم فايق؛ بعد انتقادهما النادي الأهلي عقب هزيمته أمام الزمالك 3 - 1.



قال الإعلامي سيف زاهر، إنه تلقى رسالة من صديق مقرب من سيد عبد الحفيظ، نقلت له غضب مدير الكرة بالنادي الأهلي، من تصريحاته في حلقة أمس على قناة "أون تايم سبورتس".


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