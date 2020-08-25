رسالة فى زجاجة على شاطئ أفتلقوت بسلطنة عمان تثير الشجون.. هنا حكايات شاهدة على الحب والفراق

كان يتتبعها بعين المحب العاشق من بعيد ويراقبها عن كثب وهى تجلس على الشاطئ بشكل يبدو يوميً، تحتسي قهوتها المفضلة فى كوب ورقى وهى منسجمة مع اللوحة السريالية التى يجسدها شاطئ أفتلقوت بولاية صلالة بمحافظة ظفار، ذلك الشاطئ الذى يشعر كل من وطأت قدمه أرضه بأنه أحد أنهار الريف السويسري لجماله الفائق الذي يبدو حلمًا.





اقرأ أيضا:

شاطئ القرم.. قطعة من الجنة على أرض سلطنة عُمان

ولاية الخابورة بسلطنة عمان.. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

لم يكتب القدر له سوى شجن بداخله بعدما عم سكون مفاجئ على شواطئ السلطنة واختفى البشر لا صوت ولا صدى، حتى أمواج الشاطئ المتلاطمة توقفت عن الركض بعد قرار الإغلاق المفاجئ على خلفية جائحة كورونا التى خيمت بظلالها وأدت إلى توقف الحركة وإغلاق الشواطئ كإجراءات احترازية لسلامة الجميع، ليترك رسالة فى ورقة باللون الوردي داخل زجاجة تاركها على أفتلقوت لتثير حولها الجدل إيمانا منه بأن رسائل البحر تحيا ولا تموت.

وجاء فى نص الرسالة: "وفى القلب شوقًا لتلك الجنان"، وتبين بعد رحلة من البحث وتتبع مصدرها أن الرسالة كتبها شاب عماني كان يتردد بشكل يومى على الشاطئ بعد انتهاء عمله الشاق ليتجرع الطبيعة بنقائها، لينسج ذلك الشاب قصة من الخيال فى حب الطبيعة التى ارتبط بها منذ أن نشأ على أرض السلطنة التى تعرف بجنة الله على الأرض نظرا لتفردها بمقومات طبيعية وطقس ميزها عن دول المنطقة.

عكست الرسالة حالة التناغم الذى نشأت بين الشاب العمانى وبين الطبيعة التى كانت أقوى وأوسع من خيالاته وتفوقت على قصص المحبين من البشر، فالإنسان يبحث عن فى الطبيعة عما يتوافق مع نفسه ويعبر عنها فى تباين أحواله فرحه، توقه، حزنه، يقظته، ممتزجة نفسه مع إيقاع الطبيعة كعزف على وتر الحنين.

وعن شاطئ أفتلقوت الذى أسر عيون وقلوب محبيه، يعرف بـ جوهرة خرجت من أحضان بحر العرب الأزرق، يعانق الجبل يُعدّ من أجمل المناطق السياحية في محافظة ظفار على مدار العام.

يتميز شاطئ أفتلقوت المطل على بحر العرب بسهله المرتفع والمنبسط فوق التلال، وهو عبارة عن مساحة خضراء مرتفعة تمتد حوالي 3 كيلومترات، ويمكن للزائر مشاهدة الشاطئ الذي يحتضن الصخور والتلال الخضرة من منطقة مرتفعة، ويُعدّ من أكثر المناطق التي يقصدها المصورون ومحبو الطبيعة.

تتميز المنطقة بالأجواء المعتدلة على مدار العام، أما في فصل الخريف فتتميز باحتضان السحاب والرذاذ لسهولها وتلالها المكسوة بالبساط الأخضر بالاندماج مع الصخور والشاطئ، كما تتصل بشاطئ المغسيل الشهير وهي أقرب للزائرين من مركز ولاية صلالة، ويمكن الوصول إليها من خلال الطريق المؤدي إلى المغسيل نفسه.