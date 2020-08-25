محمد رمضان يتمايل على أغنية عبد الحليم حافظ أثناء قضاء عطلته الصيفية.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بفيديو جديدا له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته الصيفية.
وظهر محمد رمضان بالفيديو على المركب الخاص به في قلب البحر، وهو يتمايل على أغنية "زي الهوا" للفنان عبد الحليم حافظ.
وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.
المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.