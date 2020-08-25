محمد رمضان يتمايل على أغنية عبد الحليم حافظ أثناء قضاء عطلته الصيفية.. شاهد

شارك الفنان محمد رمضان ، جمهوره، بفيديو جديدا له ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" ، خلال قضاء عطلته الصيفية.





وظهر محمد رمضان بالفيديو على المركب الخاص به في قلب البحر ، وهو يتمايل على أغنية "زي الهوا" للفنان عبد الحليم حافظ.





وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.







