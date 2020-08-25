AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طلاب الملاحق في الثانوية العامة لن يتضرر تنسيقهم للجامعات..يتصدر نشرة صباح البلد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 09:25 ص
الصحف
الصحف
Advertisements
فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد"  الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء ، ومنها:

صدى البلد
السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي
أبو العينين: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع وأصحاب الورش

اليوم السابع
أبو العينين أمام الجلسة العامة للبرلمان: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع وأصحاب الورش

الشروق 
رئيس الاركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «إعصار60»
متحدث التنمية المحلية: إتاحة ملياري جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية

الأهرام
بيان جديد من "الري" بشأن مفاوضات سد النهضة

المصري اليوم
تسجيل 138 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة

الوطن
التعليم: طلاب "الملاحق" في الثانوية العامة لن يتضرر تنسيقهم للجامعات

الجمهورية
القباج تتقدم مسيرة الهلال الاحمر لتأبين ضحايا مرفأ بيروت

مصراوي
الكنائس الثلاث تستعد لعودة قداسات الجمعة..وتؤكد: التزام مشدد بالاجراءات الاحترازية

صدى البلد see 
جامعة الجيزة الجديدة تعلن فتح باب التقدم للقبول في كلياتها الستة ومنح دراسية للالتحاق بكلية الصيدلة تتراوح ما بين 10 الى 25%

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث..يتصدر نشرة صباح البلد

عودة العمال المصريين بليبيا.. أبرز مانشيتات نشرة صباح البلد..فيديو

تحديد طالب سرب امتحان اللغة العربية..يتصدر نشرة صباح البلد لماراثون الثانوية

الأعلى للجامعات يحدد مصير امتحانات الفرق النهائية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الرئيس السيسي: نرفض أي إجراء أحادي الجانب يمس حقوق مصر في مياه النيل.. يتصدر نشرة صباح البلد

مصر تشهد تراجعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

اقتربنا من الاكتفاء الذاتي.. رئيس قطاع الثروة الداجنة يكشف أسباب انخفاض أسعار الدواجن

الصحف المصرية تبرز كلمة النائب محمد أبو العينين أمام البرلمان.. فيديو

عملية سرقة كوميدية.. دب جائع يقتحم متجرًا ويستولى على وجبة خفيفة.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 25-8-2020.. فيديو

رضا عبدالعال يهاجم مجلس إدارة الأهلي.. ويكشف سر إعارة صلاح محسن

اعتداء الشرطة التركية على فتاة.. وقرار غريب من وزير الداخلية | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية سرقة كوميدية.. دب جائع يقتحم متجرًا ويستولى على وجبة خفيفة.. فيديو

رسالة فى زجاجة على شاطئ أفتلقوت بسلطنة عمان تثير الشجون.. هنا حكايات شاهدة على الحب والفراق

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور