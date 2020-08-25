طلاب الملاحق في الثانوية العامة لن يتضرر تنسيقهم للجامعات..يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الثلاثاء ، ومنها:





صدى البلد

السيسي يوجه بالاستمرار في مشروعات تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

أبو العينين: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع وأصحاب الورش





اليوم السابع

أبو العينين أمام الجلسة العامة للبرلمان: تعديل قانون السجل التجاري يحقق مصلحة صغار الصناع وأصحاب الورش





الشروق

رئيس الاركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «إعصار60»

متحدث التنمية المحلية: إتاحة ملياري جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية





الأهرام

بيان جديد من "الري" بشأن مفاوضات سد النهضة





المصري اليوم

تسجيل 138 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 حالة وفاة





الوطن

التعليم: طلاب "الملاحق" في الثانوية العامة لن يتضرر تنسيقهم للجامعات





الجمهورية

القباج تتقدم مسيرة الهلال الاحمر لتأبين ضحايا مرفأ بيروت





مصراوي

الكنائس الثلاث تستعد لعودة قداسات الجمعة..وتؤكد: التزام مشدد بالاجراءات الاحترازية





صدى البلد see

جامعة الجيزة الجديدة تعلن فتح باب التقدم للقبول في كلياتها الستة ومنح دراسية للالتحاق بكلية الصيدلة تتراوح ما بين 10 الى 25%



