AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي: 137 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 137 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.



وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت..جامعة سوهاج تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020/ 2021

كواشف حرارية وكمامات.. أجواء أول أيام التنسيق بمعامل جامعة عين شمس

الطلاب يشيدون بتعاون مسئولي معامل تنسيق جامعة عين شمس في تسجيل الرغبات

التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020/ 2021.. إقبال كثيف في معامل كلية الزراعة جامعة عين شمس مع بدء التنسيق

التعليم العالي: 80 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى 2020 حتى الآن

ترشيحاتنا

هل أقطع صلاة تحية المسجد للحاق بالجماعة.. دار الإفتاء تجيب

أدعية صباحية للرزق قصيرة ومستجابة

إبراهيم سعيد: أطالب بتجديد عقد مروان محسن 10 سنوات مع الأهلي

ماشي في نور الله.. رضا عبد العال يعلق على أداء مروان محسن ويؤكد: وليد سليمان مؤذي عن طارق حامد

رغم الإفصاح عن انتمائهما.. لقاء القمة يتسبب في صراع الأهلي والثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق | تفاصيل

ألقوه من السفينة.. العثور على رجل عائم في عرض البحر لمدة 3 أيام | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف مشئوم يتسبب في إصابة 53 شخصا بكورونا بولاية أمريكية

اسعار ومواصفات هيونداي hyundai اليوم في مصر .. صور

حاولت التستر على ملابسات مصرعه.. إهمال مربية ينهي حياة طفل عمره عامان