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أخبار العالم

بمشاركة 5 دول عربية.. بومبيو يخطط لمؤتمر سلام إقليمي مع إسرائيل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:33 ص
بومبيو يخطط لمؤتمر
بومبيو يخطط لمؤتمر سلام اقليمي مع اسرائيل
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سمر صالح
أفادث صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء بأن جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط تهدف إلى محاولة صياغة توافق مبدئي من قبل دول المنطقة، للمشاركة في مؤتمر سلام إقليمي يعقد تحت رعاية أمريكية، على ما يبدو خلال الأسابيع القادمة في إحدى الدول الخليجية. 

وقال دبلوماسي إماراتي كبير مطلع على الاتصالات التي يجريها بومبيو مع قادة "دول عربية معتدلة" ودول خليجية، إنه بالإضافة إلى إسرائيل والإمارات، حصل الأمريكيون على تعهد مبدئي من دول أخرى في المنطقة بإرسال ممثلين ذوي مناصب رفيعة الى المؤتمر، ومن بين الدول التي استجابت لدعوة كهذه البحرين، عمان، المغرب، السودان وتشاد. 

ووفقا للدبلوماسي الإماراتي، فأنه قبل وصول بومبيو إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وحتى خلال مكوثه في القدس، بعث رسائل إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، مفادها أن واشنطن ستسعد وترحب إن استجاب الفلسطينيون للدعوة والمشاركة في مؤتمر السلام الإقليمي، إضافة لذلك، تم إبلاغ الفلسطينيين أن بومبيو سيكون مستعدا للوصول الى مكتب الرئيس الفلسطيني في رام الله وتسليمه شخصيا الدعوة للمشاركة في المؤتمر الإقليمي "لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط". 

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "ابو مازن والقيادة الفلسطينية رفضوا بشكل نهائي الرسائل التي بعثت لهم وحتى أعلنوا أن بومبيو ليس مرغوبا به في رام الله". 
ويقول الدبلوماسي الإماراتي إن "السعودية، مصر والأردن لم يردوا بعد أن كانوا سيرسلون ممثلين إلى المؤتمر الإقليمي، إن كان بالفعل سيتم إقامته رغم الرفض الفلسطيني".

وشدد المسؤول الدبلوماسي في حديثه للصحيفة: "أن الموقف الفلسطيني الرافض مؤسف جدا، لقد حصلوا على سلم للنزول عن الشجرة من خلال عرض سخي وعادل بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي ورفضوه حتى النهاية بدون تقديم أي توضيح منطقي لذلك. يجب على الفلسطينيين أن يفهموا أن عجلة السلام بالمنطقة بدأت بالتحرك وأن التطبيع سيتم مع الفلسطينيين أو بدونهم- إن استمروا برفضهم- وفق قوله. 
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