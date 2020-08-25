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حوادث

قبل طرحها للبيع.. ضبط طنى مصنعات لحوم ودهون فاسدة في المطرية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:41 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعثر بحوزته على ٢ طن مصنعات لحوم، دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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