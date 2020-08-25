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حوادث

ضبط مخزن بعين شمس بداخله 40 طن أرز تموينى يحوى على حشرات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 11:37 ص
أرز تموينى يحوى على
أرز تموينى يحوى على حشرات
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محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط أمين عهدة (فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة) بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (40,220 طن أرز تموينى غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها .

وتبين إرتفاع نسبة الكسر والشوائب وإحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" وغير صالح للإستهلاك الآدمى ، وذلك تمهيدًا لطرحه بالمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على المستهلكين من ذوى البطاقات التموينية. 


جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
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