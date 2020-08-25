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فن

في عيد ميلاده.. كيف رد حسين الجسمي على هجوم الجمهور بعد تفجير مرفأ بيروت

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:22 م
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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قسم الفن
يحتفل الفنان حسين الجسمي اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 41، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم 25 أغسطس من عام 1979.


وكان حسين الجسمي تعرض لحملة سخرية من الجمهور بعد تفجير مرفأ بيروت منذ أيام، بسبب تغريدة له قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني" وما إن حدث التفجير إلا وتعرض لحملة سخرية وكأن القدر يحقق عكس ما يتمنى.


وخرج حسين الجسمي بعدها عن صمته فى أول تعليق له على هذا النوع من السخرية، وغرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: "صمتنا احترامًا تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرمًا.. ونتجاهل شموخًا .. جميعكم نحب".



وتعرض حسين الجسمي للتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما ربط عدد من النشطاء بين تغريدة لـ حسين الجسمي قبل تفجيرات بيروت بساعات قال فيها: "أنا بحب لبنان لتخلص الدني".
 
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