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محافظات

ضبط أدوية مجهولة المصدر بدمياط

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

شنت إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الشؤون الصحية في دمياط، حملة برئاسة الدكتورة جيهان الديب مدير عام الصيدلة، للتفتيش والرقابة على الصيدليات، لضبط الادوية الغير مصرح بها والغير مسجلة ومجهولة المصدر.


قامت لجنة من مفتشات الصيدلة بالمرور ليلا على عدة صيدليات والتفتيش عليها لمتابعة تنفيذ مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة وأسفر التفتيش عن ضبط عينات طبية محانية معدة للبيع و أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وأدوية مخصصة للمستشفيات معدة للبيع للجمهور وكذلك عدم تواجد الصيدلي المدير.


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تم التحفظ على كمية الأدوية التى تم ضبطها وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


تأتى الحملة إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بدمياط وتنفيذا لتعليمات الدكتورة وزير الصحة المشددة على ضبط سوق الدواء ملاحقة المخالفين و الأدوية غير المصرح بها والغير مسجلة .
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