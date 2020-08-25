مؤتمر دولى بمركز تطوير التعليم بجامعة عين شمس في أكتوبر المقبل

يعقد مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية بجامعة عين شمس مؤتمره الدولي الثالث عشر خلال الفترة من 10-11 اكتوبر المقبل بعنوان: المنظور العالمي لتطوير منظومه التعليم (الجامعي – العام – الفني) والإفادة منه في مصر، وذلك تحت رعاية د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود.نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعه عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية ورئيس مجلس ادارة المركز ورئيس المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يأتى في إطار مساعي جامعة عين شمس الرامية لتحقيق رسالتها وأهدافها العلمية والخدمية، وتفعيلا لدورها الهام والمحوري في مجال تشجيع البحث العلمي حيث يتتاول اهداف التنميه المستدامة للأمم المتحدة 2030 وعلاقتها بالتعليم - ويتعرض إلى التحديات الجديدة التي تواجه البحث العلمي في التعليم العالي - والاستثمار فى راس المال البشري الجامعي.









وأضاف د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش دور المنظمات الدوليه في دعم التعليم الفني، دور التعليم الإلكتروني في دعم منظومه التعليم في ظل جائحه كورونا، ودور الجامعات التكنولوجيه في دعم المنظومه التعليميه، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصناعة، بالإضافة إلى عرض دور الثورة الصناعية الرابعة في دعم منظومة التعليم، والنماذج العالميه المتعلقه بالتعليم والتعليم الفنى، وسياسات التعليم الفني والتدريب المهني في دول العالم ودورها في تعزيز القدره التنافسية.





واوضحت د. زينب محمد حسن خليفه مديرمركز تطوير التعليم الجامعي، ومقرر المؤتمر أن جلسات المؤتمر تناقش ممارسات منظومة التعليم الجامعي والعام والفني مع دول الاتحاد الافريقي والعالم العربي والاتحاد الاوروبي والاقتصادات الناشئة، ودور التعليم والتعليم الفني في دعم الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة الى عرض آليات تحقيق عائد للاستثمار في التعليم والتعليم الفني وكيفية تطوير المناهج ونظم التقويم طبقا للمتغيرات العالمية وسبل تطوير سياسات الإعلام في التعليم والتعليم الفني في ضوء المعايير الدولية والقدرة التنافسية.