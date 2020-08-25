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رئيس "محلية النواب": الإعلام شريك في إصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 12:49 م
القمامة فى الشوارع
القمامة فى الشوارع
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ريهام فيكتور
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب إصدار قانون شامل لتنظيم وإدارة المخلفات، معتبرًا أن الإعلام على وجه الخصوص شريك في إعداده.

وأضاف أحمد السجيني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أول جلسة تم عقدها منذ 5 سنين كانت بخصوص القمامة فى الشوارع ، ومن بعدها مرت عدد من الحكومات وتبديل كثير من الوزراء.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أننا "عقدنا في إدارة المحلية 51 اجتماعا تتجاوز 157 ساعة بخصوص القمامة على مدار الخمس سنوات".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الشريك الرئيسي في ذلك دائمًا وأبدًا مؤسسة الإعلام المصرية بكل قنواتها، لمواجهة هذه الآفة ومحاولة التعامل معها، ولكن النتيجة كانت غير معبرة عن الآمال حين ذاك.
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