رئيس "محلية النواب": الإعلام شريك في إصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب إصدار قانون شامل لتنظيم وإدارة المخلفات، معتبرًا أن الإعلام على وجه الخصوص شريك في إعداده.





أحمد السجيني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أول جلسة تم عقدها منذ 5 سنين كانت بخصوص القمامة فى الشوارع ، ومن بعدها مرت عدد من الحكومات وتبديل كثير من الوزراء. وأضاف





وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أننا "عقدنا في إدارة المحلية 51 اجتماعا تتجاوز 157 ساعة بخصوص القمامة على مدار الخمس سنوات".



