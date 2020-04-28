رفع كفاءة الشوارع والميادين وإزالة القمامة وصيانة الإنارة في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات المرافق والخدمات من خلال الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة.





وتقرر تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لاماكن التجمعات ومواقف السيارات والمصالح والمنشآت الحكومية.





وتواصلت أمس خلال فترات العمل الصباحية والمسائية والليلية والتى يتم تنفيذها طوال شهر رمضان المبارك، اعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة والكنس ورفع الاتربة والتطهير والتعقيم لآماكن التجمعات ومواقف السيارات والمصالح والمنشآت للوقاية من فيروس كورونا .





وتم عمل الصيانة لأعمدة الإنارة وصيانة وتنظيف وتجميل الحدائق وقص الاشجار، وهذا بالإضافة إلى أعمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع امام المارة تيسيرا للحركة المرورية.





وقال محمد عبد الباقى رئيس مدينة جمصة انه تم ردم البرك والمستنقعات بتقسيم 15 مايو تم تمهيد زراعه الحديقه الاولى بالمجاورة الاولى لتظهر بالمظهر حضاري اللائق كما تم تنفيذ اعمال تجميل كورنيش الشاطئ واصلاح وترميم التالف به و رفع الرمال المتراكمه والتي تسبب فيها سوء الاحوال الجويه وزيادة شدة الرياح المحمله بالرمل وكذا متابعة صيانة دورات المياه والادشاش علي الشاطئ.





وتم مواصلة أعمال رش وتعقيم وتطهير اسكان الشباب ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لوقاية المواطنين ومازالت اعمال التطهير والتعقيم مستمره ويجرى حاليا متابعه استكمال دهان البلدورات بشارع الكورنيش استعدادا لموسم الصيف وعمل صيانه لاعمده الاناره والكشافات وتغير المحروق والتالف منها بكشافات جديده بشارع الكوريش.





وتم ايضا استكمال اعمال تزيين اعمده الاناره بالمدخل الرئيسي باحبال الزينه من الكباس حتي المشايه ويتم كذلك متابعة أعمال مسح وتجريف الحشائش حيث يتم عمل مسح وتجريف للحشائش بالجليدر قبلي شارع الفتح بمنطقة الصفا .





وفى مدينه طلخا قال احمد هلال رئيس المدينه انه تم رفع 120 طن من القمامه والمخلفات الصلبه بالمدينة و تمت متابعة اعمال النظافه ورفع الاتربه بجوار البلدورات بشارع كامل ليله والبحر الاعظم ومساكن النفق والتجديف ورفع اتربه ومخلفات صلبه بجوار البلدورات والارصفه والجزيره الوسطى بشارع محطة المياه.





وفى مركز نبروه قال العميد عبد التواب رفعت رئيس المدينه انه تمت ازالة الطين والأتربة ببلدورات شارع الجمهوريه تمهيدا لدهانها وستمرت اعمال التجميل بشوارع المدينه .





وتم دهان الحديد بسور شارع البحر ، تحسين مستوى النظافة بشارع الجمهورية ومنطقه الإصلاح و نظافة مدخل قرية طنيخ ، وفى مركز ومدينه بنى عبيد قال حاتم قابيل رئيس المدينه انه تمت ️متابعة أعمال النظافه بنطاق المركز حيث تم تجميع القمامة المتواجده بجوار سنترال كفر الصلاحات و متابعة أعمال إصلاح كسر بخط مياة الشرب و تسوية وتمهيد الطريق المؤدي لقرية الصلاحات بعد انتهاء أعمال الإصلاح.





وفى مركز ومدينه السنبلاوين قال المتولى عبد العال رئيس المركز انه تواصلت اعمال تعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع بمناطق واحياء مختلفة وتم مسح وتسوية باللودر بطريق السنبلاوين /تمى الامديد امام قرية الحصاينة، وكذا تم رفع وتفريغ صناديق ا لقمامة من جميع شوارع المدينة .





وتمت متابعة أعمال صيانة أعمدة وخلايا كهربية (حى الحوال/طريق السنبلاوين -ميت غمر/ شارع المستشفى وايضا متابعة اعمال الصرف الصحى بعزبة عباس بقرية الرمزية التابعة للوحدة المحلية بالمقاطعة، وتم تنظيف الجزيرة الوسطى بشارع المدارس وكذا تنفيذ إزالة اشغالات بقرية كفر الروك .

وفى مركز بلقاس قال عمرو عبد العاطى رئيس المركز انه تم نقل 125 طن قمامة من عدد من القرى و من مناطق متعددة بالمدينة شملت مناطق الثانوية بنين و الشلالفة و الزوالعة والمقابر ،كما تم قص وتقليم الأشجار بمنطقة الكورنيش ، كما تم متابعة أعمال الرصف بشارع مصرف التوفيقية(العزبة الحمراء الرئيسي)،داخل المدينه.



