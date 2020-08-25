بتمارين رياضية قاسية..محمد إمام يستعرض عضلاته على الشاطئ

شارك الفنان محمد إمام جمهورة بفيديو جديد من عطلتة الصيفية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .





وظهر محمد امام مستعرضا عضلاته علي الشاطي بتمارين رياضية قاسية و كتب معلقا : loading





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وشارك محمد إمام في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.





يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.