AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

استمر على هذا المشروب شهرا وتخلص من الوزن الزائد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
تعتبر مشروبات للتخسيس من أشهر المشروبات على الإطلاق فهي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخسيس الجسم بطريقة سريعة وفعالة، وإليكم مشروبات للتخسيس سهلة التحضير.


تعاني أغلب النساء من مشكلة الوزن الزائد، لذلك تبحث باستمرار عن طرق لإنقاص الوزن، وإليكم مشروبات للتخسيس سهلة وسريعة التحضير.


مشروبات للتخسيس قبل النوم
يمكنك تناول المشروبات التي تساعد على تخسيس الوزن في المساء وقبل النوم، وإليكم مشروبات للتخسيس قبل النوم:


مشروبات البروتين
يمكن للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين أن تكبح الجوع وتقلل الشهية وتعزز الشبع، وهو أمر مهم عند محاولة التخلص من الوزن الزائد داوم عليها لمدة شهر وتخلص من الوزن الزائد.


هناك عدد لا يحصى من مساحيق البروتين المتاحة للمستهلكين، والتي تجعل تحضير وجبة خفيفة أو وجبة سريعة وصحية أمرًا سهلًا ويزيد البروتين من مستويات هرمونات الحد من الجوع مثل GLP-1 بينما يقلل هرمون الجريلين وهو هرمون يدفع الشهية.


ووجدت دراسة أجريت على 90 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين تناولوا 56 جرامًا من بروتين مصل اللبن يوميًا لمدة 23 أسبوعًا فقدوا 5 أرطال (2.3 كجم) من الدهون أكثر من المجموعة الضابطة التي لم تستهلك بروتين مصل اللبن ولكن نفس العدد من السعرات الحرارية.


عصير الخضار
فعلى الرغم من ارتباط عصير الفاكهة بزيادة الوزن، إلا أن شرب عصير الخضار قد يكون له تأثير معاكس.


وأكدت دراسة أن البالغين الذين شربوا 16 أونصة من عصير الخضار منخفض الصوديوم أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.


وزادت مجموعة عصير الخضراوات بشكل كبير من استهلاكها للخضراوات، وقللت بشكل ملحوظ من تناول الكربوهيدرات، وهما عاملان مهمان لفقدان الوزن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصير الخيار والجزر.. خليط هائل لإنقاص الوزن

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

4 طرق يمكنك من خلالها استخدام الخيار لفقدان الوزن

مشروبات للتخسيس من غير جيم وتكاليف

لو عندك كرش .. انسفيه بهذا المشروب السحري

اصنعيها في المنزل.. 3 مشروبات طبيعية تحارب التخسيس

ترشيحاتنا

الخال والد فعلآ.. أحمد الفيشاوي برفقة شقيق والدته

صدى البلد يكشف كواليس فسخ تعاقد حسين السيد مع الصفاقسي

ألف مسكن وشيراتون.. قطع المياه عن 11 منطقة بالقاهرة الخميس المقبل

قطعها وحطها فى الديب فريزر .. ضبط الجزار المتهم بقتل زوجته في الجيزة

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

إعلامية كويتية: مبادرة السراج لوقف إطلاق النار فى ليبيا مؤامرة وخديعة كبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

السجن 6 أشهر.. عقوبة سيدة أسترالية بسبب خرق إجراءات كورونا