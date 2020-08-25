استمر على هذا المشروب شهرا وتخلص من الوزن الزائد



تعتبر مشروبات للتخسيس من أشهر المشروبات على الإطلاق فهي تساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخسيس الجسم بطريقة سريعة وفعالة، وإليكم مشروبات للتخسيس سهلة التحضير.







تعاني أغلب النساء من مشكلة الوزن الزائد، لذلك تبحث باستمرار عن طرق لإنقاص الوزن، وإليكم مشروبات للتخسيس سهلة وسريعة التحضير.





مشروبات للتخسيس قبل النوم

يمكنك تناول المشروبات التي تساعد على تخسيس الوزن في المساء وقبل النوم، وإليكم مشروبات للتخسيس قبل النوم:





مشروبات البروتين



يمكن للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين أن تكبح الجوع و تقلل الشهية وتعزز الشبع، وهو أمر مهم عند محاولة التخلص من الوزن الزائد داوم عليها لمدة شهر وتخلص من الوزن الزائد.





هناك عدد لا يحصى من مساحيق البروتين المتاحة للمستهلكين، والتي تجعل تحضير وجبة خفيفة أو وجبة سريعة وصحية أمرًا سهلًا ويزيد البروتين من مستويات هرمونات الحد من الجوع مثل GLP-1 بينما يقلل هرمون الجريلين وهو هرمون يدفع الشهية.





ووجدت دراسة أجريت على 90 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أن أولئك الذين تناولوا 56 جرامًا من بروتين مصل اللبن يوميًا لمدة 23 أسبوعًا فقدوا 5 أرطال (2.3 كجم) من الدهون أكثر من المجموعة الضابطة التي لم تستهلك بروتين مصل اللبن ولكن نفس العدد من السعرات الحرارية.







عصير الخضار

فعلى الرغم من ارتباط عصير الفاكهة بزيادة الوزن، إلا أن شرب عصير الخضار قد يكون له تأثير معاكس.









وأكدت دراسة أن البالغين الذين شربوا 16 أونصة من عصير الخضار منخفض الصوديوم أثناء اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، فقدوا وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.









وزادت مجموعة عصير الخضراوات بشكل كبير من استهلاكها للخضراوات، وقللت بشكل ملحوظ من تناول الكربوهيدرات، وهما عاملان مهمان لفقدان الوزن.