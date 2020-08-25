AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تقسيم الدوائر.. شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
قسم البرلمان
حدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.


وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.


وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
 

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

 
- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.

 
- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

 
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

 
- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:
 
 
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

 
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 سنوات محليات.. نائب يقترح مادة جديدة لشروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب

ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

غدا.. الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو الديمقراطية

الوطنية للانتخابات: 11 و12 أغسطس انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل

ترشيحاتنا

مصير الأهلى والزمالك .. الكاف يحسم موقفه من تأجيل نصف نهائى أبطال إفريقيا

بـ وصلة رقص.. نورهان منصور تشارك جمهورها لحظات حفل زفافها

بعد أنباء توقيعه رسميا.. المقاصة يحسم موقفه من رحيل محمد إبراهيم إلى الأهلي

بعد موافقة المفتى.. الإعدام شنقًا لمغتصبي فتاة فرشوط

حالة فوضى.. لحظة طرد مسافرة من رحلة جوية وسط تصفيق الركاب

لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج برد العظام والعضلات بدون أدوية

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات لافتة تبرز جمال شمس الكويتية

كلمات هابطة وخادشة.. حكاية أغنية شعبية أثارت الجدل والاستياء في قطاع غزة