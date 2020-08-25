بعد تقسيم الدوائر.. شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

حدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.









وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.









وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:





- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.





- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.





- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.





- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.





- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.





- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.



