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أخبار العالم

مصادر تونسية تكشف موعد منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة المشيشي

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:42 م
المشيشي
المشيشي
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محمد علي
كشفت مصادر نيابية تونسية عن ميعاد الجلسة المنتظرة لمنح الحكومة الجديدة ثقة البرلمان، وفق ماذكر شبكة سكاي نيوز.

وقال المصادر إن الحديث يجري عن  تحديد جلسة الأول من سبتمبر للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي.


كشف رئيس الوزراء التونسي المكلف، اليوم الثلاثاء، النقاب عن الحكومة الثانية في البلاد خلال ستة أشهر، والتي يجب أن تسعى الآن للحصول على موافقة من المشرعين الغاضبين من طريقة تشكيل الإدارة.

وأعلن هشام المشيشي في وقت سابق عزمه على تشكيل حكومة يهيمن عليها تكنوقراط مستقلون قادرون على "تقديم حلول عاجلة" لبلد يعاني فيه الاقتصاد الراكد من جراء جائحة فيروس كورونا.

وأثار قرار وزير الداخلية التونسي السابق تجاوز المشاورات مع الفصائل السياسية، من بين آخرين، غضب حزب النهضة الموالي للإخوان، الذي طالب بحكومة "سياسية" تعكس توازن القوى في البرلمان.

وقال المشيشي للصحفيين إنه قرر تشكيل حكومة جديدة تتألف من "خبرات مستقلة"، مع وجود عدد قليل من الوزراء المنتهية ولايتهم في التشكيل الوزاري


وعين الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي المشيشي رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة الفخفاخ بسبب مزاعم عن تضارب في المصالح.


ويحتاج ميشيشي للفوز باقتراع على الثقة في البرلمان  أو مواجهة حل البرلمان من قبل الرئيس وإجراء انتخابات أخرى، ما قد يعمق جراح عدم الاستقرار في تونس.



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