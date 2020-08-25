بترول أسيوط يعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

أعلن مسئولي مجلس ادارة نادي بترول أسيوط ، شفاء الحالتين الإجابتين من عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزا لعودة وإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وخضع الحالتين لمسحة جاءت سلبية تماما ليقرر إدارة النادي البترولي عودة اللاعب والمدرب لتدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى .
وكان قد تلقي مسئولي الجهاز الطبي بنادي بترول أسيوط أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،إخطارا من اللجنة الطبية لإتحاد الكرة المصرى تفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى ماعدا حالتين للاعب وعضو بالجهاز .
وأخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين إيجابيتين لأحد اللاعبين، وعضو بالجهاز الفنى ويتم معهم إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.