بترول أسيوط يعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

أعلن مسئولي مجلس ادارة نادي بترول أسيوط ، شفاء الحالتين الإجابتين من عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزا لعودة وإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وخضع الحالتين لمسحة جاءت سلبية تماما ليقرر إدارة النادي البترولي عودة اللاعب والمدرب لتدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى .









وكان قد تلقي مسئولي الجهاز الطبي بنادي بترول أسيوط أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،إخطارا من اللجنة الطبية لإتحاد الكرة المصرى تفيد بسلبية نتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق والجهاز الفنى والادارى ماعدا حالتين للاعب وعضو بالجهاز .







