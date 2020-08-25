الحكومة البريطانية ترفض مزاعم عن استقالة بوريس جونسون

وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثلاث ليالٍ في العناية المركزة في أبريل، بعد أن تم تشخيصه مبدئيًا مصابا بـ كوفيد 19 في 27 مارس الماضي، حيث كان وزير الخارجية دومينيك راب يقف نائبًا في غيابه.





ورفض داونينج ستريت بشكل قاطع الادعاءات القائلة بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط للاستقالة في غضون ستة أشهر بسبب استمرار معاناته من المرض، وفقًا لتقارير ذا صن.





ونقلت الصحيفة عن متحدث الحكومة في 10 داونينج ستريت تعليقه على ما يتداول عن جونسون "هذا هراء".





وجاء الرد بعد تقرير نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية يزعم أن والد زوجة أقرب مساعدي جونسون، دومينيك كامينجز ، أشار إلى أن بوريس جونسون قد يستقيل من منصبه العام المقبل بسبب مشكلات صحية طويلة الأمد بعد إصابته بمرض الجهاز التنفسي الناتج عن فيروس كورونا في مارس.





وفي محادثة جرت الأسبوع الماضي بين الصحفية آنا سيلفرمان والسير همفري ويكفيلد، والد ماري زوجة كامينغز ، قيل أنه كشف أن المرض والوقت الذي يقضيه في العناية المركزة قد أثر بشكل كبير على صحة جونسون.





ووفقًا للصحفي، الذي استشهد به الصحيفة، فقد صادفت ويكفيلد عن طريق الخطأ خلال رحلة إلى قلعة تشيلينجهام في نورثمبرلاند ، شمال شرق إنجلترا.

وبمجرد أن تحولت المحادثة إلى بوريس جونسون، ورد أن ويكفيلد شبه حالته بحالة حصان مصاب تم إعادته مبكرًا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ويكفيلد قوله "إذا أعدت حصانًا إلى العمل بعد ان أصيب بجروح فلن يتعافى أبدًا".

وأمضى بوريس جونسون خمسة أيام في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن في أبريل، وكانت نتيجة اختباره إيجابية لـ كوفيد 19 في 27 مارس بعد أن لاحظ أعراضًا خفيفة بعد ظهر اليوم السابق.





وبعد تلقي النتائج ، بدأ في العزلة الذاتية والعمل من المنزل ، ولكن بعد أكثر من أسبوع بقليل، في 5 أبريل، تم قبوله في مستشفى سانت توماس في وسط لندن لإجراء مزيد من الاختبارات "كخطوة احترازية"، بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا.