AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لاميتا فرنجية تشارك جمهورها صورا من غرفة نومها.. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 04:18 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي  للصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت لاميتا فرنجية في الصور وهي نائمة على سريرها داخل غرفة نومها بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس البحر.. لاميتا فرنجية تستمتع بالصيف في حمام سباحة.. شاهد

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وسط الطبيعة .. شاهد

لاميتا فرنجية تبهر متابعيها فى أحدث إطلالة.. جمالي في روحي

لاميتا فرنجية في إطلالة جذابة على البحر.. صور

فستان أنيق.. إطلالة جذابة لــ لاميتا فرنجية بالأبيض والأسود.. شاهد

شاهد.. لاميتا فرنجية في سن 13 عامًا

ترشيحاتنا

على منصة الكهرباء.. 570 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة

السيسي يشارك في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق بـ عمان

إعلامية كويتية: مبادرة السراج لوقف إطلاق النار فى ليبيا مؤامرة وخديعة كبرى

بعد إقامة حفل زفاف بداخلها.. غلق فيلا بالكينج غرب الإسكندرية

بقيمة 14 جنيها للجرام.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-8-2020

لن يستمر مع باوك.. شوبير يكشف وجهة عمرو وردة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور

توب وبنطلون مشجر .. هنا الزاهد تجذب جمهورها بإطلالة رقيقة

تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا