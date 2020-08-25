لاميتا فرنجية تشارك جمهورها صورا من غرفة نومها.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"





وظهرت لاميتا فرنجية في الصور وهي نائمة على سريرها داخل غرفة نومها بإطلالة جريئة نالت إعجاب متابعيها.







يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".





وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.



