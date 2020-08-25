محمد بن راشد: 100 مليون كيلومتر قطعها «مسبار الأمل» نحو المريخ

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، أن «مسبار الأمل» قطع نحو خمس المسافة المقررة إلى الكوكب الأحمر، وذلك بعد شهر من انطلاقه في رحلته التاريخية إلى المريخ، كأول مهمة لاستكشاف الفضاء الخارجي تقودها دولة عربية.





ونشر آل مكتوم ، على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» صورة التقطها «مسبار الأمل» بوساطة جهاز تتبع النجوم، وغرد قائلًا: «اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كم في رحلته للكوكب الأحمر.. المريخ أمامنا وكوكبا زحل والمشتري خلفنا كما في الصور.. الوصول المتوقع فبراير 2021 بإذن الله.. وحفظه.. وتوفيقه.. الوصول لأهدافنا يتطلب أن لا نلتفت».





وقال : «خلال أقل من 170 يومًا سنحتفي، بإذن الله، بدخول المسبار الإماراتي مدار الكوكب الأحمر.. وستصنع الإمارات فصلًا مدهشًا في تاريخ البعثات المريخية في العالم».





وأضاف: «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ سيحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، وسيفتح آفاقًا علميةً جديدةً نحو مهمات فضائية أخرى»، ولفت سموه إلى أن «المرحلة المقبلة في مسيرتنا التنموية تتطلب الاستثمار العلمي الموجه في ثروتنا البشرية.. نريد عقولًا إماراتية تقودنا إلى المستقبل من بوابة التفوق العلمي والمعرفي».