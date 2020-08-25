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تعليم

عميد تجارة حلوان: برنامج FMi يهدف لإعداد خريج متميز ومطلوب بسوق العمل

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:42 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عن بدء استقبال طلاب الثانوية العامة المقبولين بالكلية وفقا لتنسيق 2020  ببرنامجى  BIS  "نظم معلومات الأعمال" و الأسواق المالية و البورصات FMI ، والذى يعد من اهم البرامج المطلوبة بسوق العمل.

وأكد  الدكتور نشأت الوكيل القائم بعمل عميد الكلية ، أن برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI، هو برنامج دراسي أكاديمي تطبيقى يهدف إلى إعداد خريج متميز لسوق العمل فى القطاع المالى والمصرفى بشكل خاص ،  إلى جانب عمليات الإدارة المالية والتقييم الاقتصادي والتمويل والاستثمار بالمؤسسات الاقتصادية المختلفة . 

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واشار الى ان البرنامج يتوافر بمقر الكلية القديم بمنطقة ابو الفدا بالزمالك وليس بمقر الكلية الجديد بحرم جامعة حلوان بعين حلوان ، بالاضافة الى انه على الراغبين بالانضمام للبرنامجين ان يتوافر بهم الشروط الخاصة بكل برنامج.

جدير بالذكر ان  برنامج الأسواق والمنشآت المالية يهدف الى :

1. تقديم تخصص فريد فهو أول برنامج بالجامعات المصرية يمنح الطالب درجة البكالوريوس فى الأسواق والمنشآت المالية.
2. لغة الدراسة بالبرنامج هي اللغة الإنجليزية.
3. يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطي قدرًا من المرونة للطلاب.
4. يكسب البرنامج الطالب مهارات وفنيات العمل فى القطاع المالى.
5. يقدم البرنامج نخبة منتقاة من الأساتذة الأكاديميين من كليات التجارة والاقتصاد جنبًا إلى جنب مع كوكبة متميزة من خبراء المال والأعمال فى قطاعات البورصة والتأمين والبنوك والصرافة.
6. الارتباط الكلي بين ما يتم تدريسه من مقررات داخل البرنامج ومتطلبات سوق العمل، والتطبيق العملي من خلال التدريب داخل المؤسسات المالية.
7. إعداد خريج ذو كفاءة عالية قادر ومؤهل للحصول على فرصة عمل مناسبة.
8- توافر قاعات مجهزة ومعامل حديثة لتدريس وتدريب الطلاب أثناء الدراسة، من خلال مجموعة متخصصة من الدورات التدريبية وورش العمل المتميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.
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