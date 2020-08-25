مع ميسي.. أحمد السيد يستعيد ذكريات مئوية الأهلي

استعاد احمد السيد نجم دفاع الاهلى السابق ذكري مئوية النادي الأهلي، التي اقيمت عام 2007 مع نادى برشلونة الإسباني بستاد القاهرة، لاعب برشلونة.









ونشر احمد السيد صورة عبر حسابه على إنستجرام مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال أحداث المبارة وعلق "Messi ❤️"









وانتهت مباراة الأهلي وبرشلونة في عام 2007 بخسارة أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون رد، في احتفاليته بمرور 100 عام على تأسيسه.









يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها مساء غد ضمن فعاليات المرحلة الــ22 من منافسات مسابقة الدوري.



