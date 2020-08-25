توافد 366 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

شهد اليوم الرابع من المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث استقبلت مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس ما يقرب من 366 طالب وطالبة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الوقائية التى اتخذتها إدارة الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم.





و استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 183طالب وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 83 طالب وطالبة على معامل كلية الهندسة و استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات 43 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 47 طالب وطالبة على معامل كلية البنات، فى حين استقبلت معامل كلية الزراعة 10 طلاب





وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع

حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg



