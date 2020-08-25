AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

توافد 366 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:56 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قسم التعليم
شهد اليوم الرابع من المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث استقبلت مكاتب التنسيق بجامعة عين شمس ما يقرب من 366 طالب وطالبة، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الوقائية التى اتخذتها إدارة الجامعة برئاسة أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم. 

و استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 183طالب وطالبة، بينما توافد ما يقرب من  83 طالب وطالبة على معامل كلية الهندسة و استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات 43 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد  47 طالب وطالبة على معامل كلية البنات، فى حين استقبلت معامل  كلية الزراعة 10 طلاب 

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي  لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع 
 حيث تم تخصيص  مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع  الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت كافة مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت المقبل.. جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

غدا... جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

١٣ معمل حاسب آلي بجامعة عين شمس لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل أول أيام المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات في معامل التنسيق بجامعة عين شمس

عميد زراعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع بدء تنسيق المرحلة الأولى

جامعة القناة توضح خطوات التسجيل اليدوي بالتنسيق.. "سوهاج" تستقبل المرحلة الأولى لـ "الإلكتروني".. استقبال طلاب المرحلة الأولى بـ "مطروح"

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف الكرشة.. 4 حيل سهلة أبرزها الاسبرين

الصحة: تعاون مصري صيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا

السودان: النيل الأزرق يسجل أعلى منسوب له منذ قرن في الخرطوم

تحذير .. دراسة تكشف عن فئة جديدة أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

بسبب عدلي القيعي.. أحمد حسن يهاجم اللجنة الخماسية

بتخوني من 8 شهور وشوفت آثار العلاقة على هدومها.. جزار الهرم عن سبب تقطيع زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة.. هنا شيحة تبرز أنوثتها بالأسود

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

جيب كومباس 2022 jeep compass الجديدة تظهر رسميا.. صور