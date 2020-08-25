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فن

لطيفة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 06:40 م
لطيفة
لطيفة
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محمد بدران

شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها بصورة جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".


وتألقت لطيفة بإطلالة جذابة، مرتدية بلوزة أنيقة بتصميم الشبيكة من الكمين لتظهر بإطلالة تبرز أنوثتها وأناقتها.


وأبرزت جمالها بوضع المكياج الجذاب، ووضعت اللون البني في الشفاه، مع الآيشادو الهادئ أعلى العين.


وتركت خصلات شعرها الحريري منسدلا بطريقة ناعمة على الكتفين، وعلقت "مساء الخير على احلى فانز و حبايب في الدنيا 💚"

وطرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها "خليني" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب".


أغنية "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.

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