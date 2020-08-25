20 أكتوبر آخر معاد .. تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين

ناشد الإعلامي أحمد موسى ، أصحاب السيارات الذهاب لإدارة المرور بوزارة الداخلية لتركيب ملصق إلكتروني . لإدارةإلكتروني





وأكد موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن هذا الأمر يعد تطور حقيقي نريد أن نصل له في مصر، مشيرا إلى أن الأمر يعد في غاية الأهمية لتحقيق أقصى درجة أمان.





وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن هذه الفكرة تساهم في تقليل الحوادث وتحقيق أعلى درجة من السلامة في السير على الطرق، متابعا أنه :"لو عربيتك اتسرقت هتيجي على طول".





وتابع الإعلامي أنه :" يوم 20 أكتوبر آخر معاد وانا رحت الاسبوع اللي فات وخلصت في 5 دقائق وكل واحد له رقم بدور وكله زي بعضه".



