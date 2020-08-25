السكك الحديد: الهيئة استقبلت 13 عربة قطارات وسيصل نهاية أغسطس 22 جديدة..فيديو

أكد أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية أن مصر تشهد تطور كبير فى كثير من القطاعات ومن ضمنها قطاع السكك الحديدية، مضيفا ان العربات الجديدة بها مميزات كثيره.





وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن قيمة صفقة الحصول على 1300 عربة قطارات مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، حيث تحصل مصر على 500 عربة عادية، و500 عربة عادية مكيفة، و300 عربة درجة أولى مكيفة.





وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة استقبلت 13 عربة قطارات، وسيصل للهيئة نهاية أغسطس الجارى 22 عربات جديدة، ليصل عدد العربات التي تستقبلها الهيئة 33 عربة قطارات.





وأشار رسلان إلى أن الهيئة من المفترض أن تحصل على 1300 عربة، وتم استلام 35 عربة قبل ذلك وخلال شهر أغسطس سيصل للهيئة 33 عربة.