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مرأة

احم نفسك من أمراض القلب بتناول ثمرة من هذه الفاكهة يوميا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:04 ص
القلب
القلب
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لمياء الياسين

فوائد  التين الشوكى  لصحتك تجعلك لا تتنازلين عن تناول على الأقل ثمرة يوميا.إليك أبرز فوائد التين الشوكي لجمالك وصحتك  يقدمها موقع برايت سايد
-فوائد التين الشوكى للشعر
 
فوائد التين الشوكى للشعر عديدة فيحتوى  التين الشوكي على العديد من مضادات الاكسدة التى تحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه
وتحافظ على صحة جذوره.ويمكنك استخدام زيت التين الشوكي لجعل شعرك لامعًا. يمكن أن يمنحك هذا الزيت ضعف كمية الأحماض الدهنية والبروتين مقارنة بزيت الأرجان ، وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.

-فوائد التين الشوكى للوجه

غالبًا ما يستخدم التين الشوكى  أيضًا لخصائصه لتفتيح البشرة و حمض اللينوليك ، وهو حمض دهني ، لا يغذي البشرة فحسب ، بل يزيل البهتان أيضًا. كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

ويساعد التين الشوكى في الحصول على بشرة أكثر نعومة فهو مرطب للغاية للبشرة الجافة والباهتة كما أنه غنى بالأحماض الدهنية اللينوليك والأوليك والبالمتيك ، والتي توجد بنسب كبيرة في التين الشوكي.
-فوائد التين الشوكى و صحة القلب

يتكون التين الشوكي من عدة مكونات مفيدة لصحة القلب. تساعد مستويات الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول "الضار" في الجسم ، بينما تساعد كمية كافية من البوتاسيوم في خفض ضغط الدم، عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

 -فوائد التين الشوكى والوقاية من السرطان

يتكون التين الشوكي من مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين ، وكلها تعمل كمركبات مضادة للأكسدة وتساعد على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية. أظهرت الأبحاث انخفاض فرص الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين كثيرًا ما يضيفون هذه الأنواع من مضادات الأكسدة إلى نظامهم الغذائي.
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